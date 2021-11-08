Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Önemli mesajlar veren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri ile ilgili de bir açıklama yaptı.

ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

Erdoğan'ın açıklamasına göre ödüle layık görülen isimler şu şekilde:

Bilim Kültür alanında: Teoman Duralı

Müzik alanında: İdil Biret

Görse Sanatlar alanında: Alev Ebuziyya

Sinema alanında: Cüneyt Arkın

Edebiyat alanında: Gürbüz Azak

Vefa ödülü: Kemal Tahir

Kaligrafi alanında: Ethem Çalışkan

Sahaflık alanında: İbrahim Manav