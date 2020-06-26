Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesinden Ekrem İmamoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesi Korkmaz Karaca, Fatih Sultan Mehmet porterisini İBB olarak satın aldıran Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

GÜNDEM 26.06.2020, 13:37 26.06.2020, 19:04
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Geçtiğimiz günlerde Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da yapılan açık artırmada 770 bin sterline yaklaşık 6 milyon 500 Türk lirasına satılmıştı.

Sevindirici haberi ise İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu duyurmuştu

İmamoğlu twitterden yaptığı paylaşımda "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık." dedi

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

"Siyasette yanlışları söylemek kadar doğruları da tebrik etmek gerekir. Venedikli ressam Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet portresini satın alan İBB yönetimini tebrik ederim. Göreve Geldikleri günden beri yaptıkları en doğru iş. Bu resmi işadamı olarak almayı çok isterdim." Diyerek imamoğlunu tebrik etti

#Cumhurbaşkanlığı #Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca #Fatih Sultan Mehmet porterisi
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