Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine toplantısının ardından kademeli normalleşme planını açıklamıştı.

Normalleşme adımları uygulamaya geçerken, bu hafta yapılacak Kabine toplantısı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekildi.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ana gündemi koronavirüs ile mücadele.

VAKA SAYILARI, AŞILAMA SÜRECİ

Toplantıda, yeni dönemdeki vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki güncel durum ve yerli aşı çalışmaları masaya yatırılacak.

PAZAR YASAĞI

Tedbirlerin de görüşüleceği toplantıda, pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp, kaldırılmayacağı ele alınacak.

MASKE ZORUNLULUĞU

Toplantının en önemli başlıklarından biri ise gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı. Sokakta maske yasağının kaldırılıp, kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.

DIŞ POLİTİKA

Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.