Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok

Sosyal medyanın kapatılması şeklinde bir görüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır" dedi.

Kalın, Ayasofya'yla ilgili tartışmalara ilişkin ise "İbadete açılması, dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez." ifadelerine yer verdi.