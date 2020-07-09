Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, sosyal medyayla ilgili düzenleme hazırlığı ve Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı.
GÜNDEM 09.07.2020, 16:55
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Sosyal medyanın kapatılması şeklinde bir görüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır" dedi.
Kalın, Ayasofya'yla ilgili tartışmalara ilişkin ise "İbadete açılması, dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez." ifadelerine yer verdi.
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