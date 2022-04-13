Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ukrayna krizinin derinleşerek devam ettiğini belirterek, “Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak” dedi.
GÜNDEM 13.04.2022, 20:01
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye, bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.”
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