Cumhuriyet Bayramı coşkusu! 29 Ekim tüm yurtta kutlanıyor

Cumhuriyet Bayramı Tüm Yurtta Coşkuyla Kutlandı. Cumhuriyet Bayramı, COVID-19 tedbirleri altında pek çok etkinlik ve törenler yer aldı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kastamonu'da, da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşünün ardından 98 dilek balonu gökyüzüne salındı.