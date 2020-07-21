Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirdi!

Kılıçdaroğlu kıdem tazminatı tartışlarına değinerek şöyle konuştu;

"DEVLET ADAMLARI BEN KANDIRILDIM DİYEMEZ"

Devlet adamları ben kandırıldım diyemez. Sen çocuk değilsin ki devleti yönetiyorsun. Devleti yönetmek liyakatli atamalara bağlıdır. Kıdem tazminatını getireceğiz dediler. Erdoğan öve öve anlattı. Sendikalar karşı çıktı, genel greve gideriz dediler. İşçiler burada net tavırlarını ortaya koydular. Erdoğan şimdi bu adil değil demeye başladı. Neden en başta sendikaları çağırıp sormadın?

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasını istiyoruz” diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. Yılı… Dolayısıyla, 46 yılda kimsenin burnu kanamadı. Bu harekata karar alan rahmetli Bülent Ecevit’i, Rahmetli Necmettin Erbakan’ı, rahmetli Fazlı Küçük’ü ve Rauf Denktaş’ı rahmetle anıyorum. Biz KKTC’nin bağımısız bir devlet olarak dünya tarafından tanınmasını istiyoruz.

Ecevit’i bir kenara bırakıyorum. Bu ülkenin tank palet fabrikasını yabancıya peşkeş çekenler bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar.

Vatan toprağını terk edip Süleyman Şah Türbesi’ni kaçıranlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar.