Dağlık bölgede cinayet: Tartıştığı komşusunu öldürdü

Dün akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bağlı kırsal Yandere Mahallesi'nde dağlık bölgede meydana gelen olayda Süleyman Ermiş, ismi öğrenilemeyen köylüsü tarafından, yaşadıkları tartışmanın ardından silahla vurularak öldürüldü.

Silahla vurulan adam hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA'nın haberine göre, yapılan incelemenin ardından Ermiş'in cansız bedeni otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı.