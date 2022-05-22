Dağlık bölgede cinayet: Tartıştığı komşusunu öldürdü
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Yandere Mahallesi dağlık bölgede 65 yaşındaki Süleyman Ermiş, ismi öğrenilemeyen köylüsü tarafından silahla vurularak öldürüldü.
GÜNDEM 22.05.2022, 22:47
Dün akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bağlı kırsal Yandere Mahallesi'nde dağlık bölgede meydana gelen olayda Süleyman Ermiş, ismi öğrenilemeyen köylüsü tarafından, yaşadıkları tartışmanın ardından silahla vurularak öldürüldü.
Silahla vurulan adam hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
DHA'nın haberine göre, yapılan incelemenin ardından Ermiş'in cansız bedeni otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı.
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