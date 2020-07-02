Danıştay'daki Ayasofya duruşması sona erdi
Danıştay, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmamasıyla ilgili davayı görüştü. Kararın en geç 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.
GÜNDEM 02.07.2020, 10:01 02.07.2020, 11:31
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İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Fetih suresinin okunması sonrası "Ayasofya ibadete açılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.
Danıştay, Ayasofya ile ilgili karar için davayı görüştü. En kısa sürede açıklanacak karara göre, Ayasofya ya müze olarak kalacak ya da yeniden ibadete açılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında konuyla ilgili şunları söylemişti:
"Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay`ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır."
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