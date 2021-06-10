Danıştay'dan 'Andımız' kararının gerekçesi açıklandı

Danıştay, Andımız kararının gerekçesini paylaştı.

Açıklamada, "Öğrenci andı halen eğitim materyali olarak kullanılıyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalara aykırı değil. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor." ifadeleri kullanıldı.