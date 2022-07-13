Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
Devletin 1 Mart 2019'da başlattığı, dar gelirliye yönelik 'elektrik tüketim desteği' devam ediyor.
GÜNDEM 13.07.2022, 16:51 13.07.2022, 20:06
Ailelerin gelir durumları, elektrik tüketim desteği almalarında belirleyici rol oynuyor.
Dört kişilik ailede gelir 7 bin 332 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabiliyor. Sosyal yardım almaya hak kazanan vatandaşlara, 108-216 TL arasında elektrik faturası desteği ödeniyor.
Elektrik faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlar başvuruda bulunmaları halinde söz konusu yardımı alabiliyor.
Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.
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