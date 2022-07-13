Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...

Ailelerin gelir durumları, elektrik tüketim desteği almalarında belirleyici rol oynuyor.

Dört kişilik ailede gelir 7 bin 332 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabiliyor. Sosyal yardım almaya hak kazanan vatandaşlara, 108-216 TL arasında elektrik faturası desteği ödeniyor.

Elektrik faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlar başvuruda bulunmaları halinde söz konusu yardımı alabiliyor.

Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.