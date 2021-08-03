Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNDEM 03.08.2021, 16:00
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 16.38'te ve 7.61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 55.89 kilometre olarak ölçüldü.

#Muğla #Datça #Deprem #AksuTV
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