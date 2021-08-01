Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
GÜNDEM 01.08.2021, 19:27
Yangın felaketiyle uğraşan Muğla'da dün gece başlayan depremler devam ediyor. Art arda sarsıntıların yaşandığı Muğla'da yeni bir deprem daha meydana geldi.
DATÇA'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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