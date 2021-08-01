Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

GÜNDEM 01.08.2021, 19:27
Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Yangın felaketiyle uğraşan Muğla'da dün gece başlayan depremler devam ediyor. Art arda sarsıntıların yaşandığı Muğla'da yeni bir deprem daha meydana geldi.

DATÇA'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

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— AFAD (@AFADBaskanlik) August 1, 2021 >

#AFAD #Muğla #Deprem #Datça #AksuTV #AksuTVHaber
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