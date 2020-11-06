Davutoğlu: “iktidarınızın içten içe çürümesini sağlar”
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, internet üzerinden yayın yapan bir kanalda sorularını yanıtladı
GÜNDEM 06.11.2020, 14:58 06.11.2020, 20:19
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, internet üzerinden yayın yapan bir kanalda sorularını yanıtladı
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili hükümeti eleştiren Davutoğlu, şunları söyledi
Sosyal medyanın sesi kısılmak isteniyorsa, buradan iktidarı uyarıyorum, bu kendinize güvensizliğinizin eseridir. Kontrol ettiğinizi zannettiğiniz her an, iktidarınızın içten içe çürümesini sağlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye doğu Türkistan konusunda tepki gösteren Davutoğlu, şöyle konuştu
Vatan Partisini kast ederek, "Çok minik bir parti 'Türkiye’yi ben yönetiyorum' diyor. Doğu Türkistan konusunda neden Erdoğan’ın, Bahçeli’nin sesi çıkmıyor? Bu nasıl milliyetçilik, muhafazakarlıktır?" değerlendirmesinde bulundu.
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