Davutoğlu'ndan Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi saldırıya tepki!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi saldırıya tepki gösterdi.

Kutuplaştırıcı dil ve söylemin geldiği noktanın ibret verici olduğunu belirten Davutoğlı, "Siyasi görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun, kadın onuru ve aile kutsalımızdır" dedi.

Davutoğlu, söz konusu cinsiyetçi saldırıyı "ahlâksızca ve iğrenç" olarak niteledi.

Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Ahlaksızca, iğrenç ifadelerle sosyal medya üzerinden Başak Demirtaş hanımefendiyi hedef alan saldırıyı kınıyorum. Kutuplaştırıcı dil ve söylemin geldiği nokta ibret vericidir.

Siyasi görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun

Kadın onuru ve aile kutsalımızdır; dokunulamaz!

Vedat Muti isimli Twitter kullanıcısı, kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınmıştı.