Davutoğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Sakarya İl Kongresi'nde konuştu.
GÜNDEM 30.08.2020, 17:24 30.08.2020, 18:44
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Davutoğlu konuşmasına 30 ağustos zafer bayramını kutlayarak başladı
"Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlara rahmet diliyor ve milletimizin bir daha kendi topraklarında yeni bir zafer yazmaması duasıyla ama her daim zafere hazır olması niyazıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum."
Bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Davutoğlu şöyle konuştu
"Artık kimse damat bakana yüklenmesin. Onu oraya getiren Erdoğan'dır, ona bu yetkileri veren Erdoğan'dır. Türkiye'yi batıracak şekilde gösteren bir bakanı, dünyanın en başarılı bakanı gibi gösteren Erdoğan'dır"
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