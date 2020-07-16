Davutoğlu’ndan 15 Temmuz çıkışı!

“O GÜN DARBEYE DİRENEN KADROLAR BUGÜN GELECEK PARTİSİNDEDİR”

Davutoğlu, 15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı direnen kadroları partilerine aldıklarını ve bundan dolayı bir daha böyle bir kalkışmanın olamayacağından ümitli olduğunu söyledi