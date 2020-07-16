Davutoğlu’ndan 15 Temmuz çıkışı!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 15 Temmuz gecesi yaşananları partisinin hazırlamış olduğu “15 Temmuz Ruhuyla Geleceğe” adlı belgeselde anlattı.
GÜNDEM 16.07.2020, 17:54 16.07.2020, 19:47
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“O GÜN DARBEYE DİRENEN KADROLAR BUGÜN GELECEK PARTİSİNDEDİR”
Davutoğlu, 15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı direnen kadroları partilerine aldıklarını ve bundan dolayı bir daha böyle bir kalkışmanın olamayacağından ümitli olduğunu söyledi
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