Davutoğlu’ndan doğu Türkistan Türklerine destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin zulmü altındaki mazlum Doğu Türkistan halkı için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda konuştu

Davutoğlu zulme karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi.

“biz bu meseleye yabancı değiliz, konuştuğumuz dil ile yabancı değiliz bilinsin ki orada Uygur kardeşlerimizin ocağına düşen her ateş Anadolu’da her bir yuvanın ocağına düşmüştür bu böyle biline birileri sessiz kalsada biz bu meselelerde sessiz kalamayız.”

İktidara da seslenen Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti.

“Yapılması gerekenler şunlardır bir TBMM derhal doğu Türkistan özel oturumu ile toplanmalı ve bütün partilerin imzasıyla ortak bir bildiri kabul edilmelidir. TBMM’nin birinci ve asli görevi Uygur kardeşlerinin sahip çıkmak ve ortak bildiriyi derhal kabul etmektir.”