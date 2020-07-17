Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na ‘Kanal İstanbul’ desteği
Gelecek Partisin'den İstanbul Büyükşehir Belediyesine ‘kanal İstanbul’ desteği geldi.
GÜNDEM 17.07.2020, 14:57 17.07.2020, 15:10
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Kanal İstanbul projesiyle ilgili görüşlerini siyasi parti liderleriyle video konferans yöntemiyle paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu destek vereceğini belirtti
Davutoğlu, İstanbul için vermeyeceğim mücadele yoktur ifadelerini kullandı.
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