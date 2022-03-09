DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
GÜNDEM 09.03.2022, 09:41
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi bulunan 5 Irak ve 3 Suriyeli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ile Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5'i Irak, 3'ü Suriye uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu.
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