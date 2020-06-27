Demokrasi ve Atılım Partisi arka arkaya il başkanlarını açıklamaya başladı
Seçime girme yeterliliğini sağlamak için örgütlenme çalışmalarını hızlandıran Demokrasi ve Atılım Partisi arka arkaya il başkanlarını açıklamaya başladı.
GÜNDEM 27.06.2020, 16:58 27.06.2020, 17:15
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İlk atamanın yapıldığı Konya’nın ardından 11 kente daha kurucu il başkanı atandı.
DEVA’nın teşkilatlanma takvimine göre temmuz ayında atamalar tamamlanacak, eylül ayı içerisinde de ilk büyük kongre yapılacak.
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