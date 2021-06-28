Denizli'deki yangınının başlangıç noktasında mangal bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının başladığı noktada piknik yapanlarca kullanıldığı tahmin edilen mangal bulundu.
GÜNDEM 28.06.2021, 20:49
Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olası yangına karşı bölgede nöbetlerini sürdürüyor.
Mangal bulundu
Bölgede yapılan ilk incelemede yangının çıkış noktasında mangal bulundu. Yangının, piknikçilerin mangal ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri araştırmasını sürdürüyor.
Olay
Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki karaçam ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Alevlere 7 helikopter, 32 arazöz, 8 su tankeri, 5 dozer ve 200 orman işçisiyle müdahale edilmiş, yangın 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınmıştı.
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