Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir'de özellikle depremin yıkıcı etkisini gösterdiği Bayraklı ve Bornova'da yağış beklenmiyor. Bugün ve önümüzdeki günlerde havanın güneşli ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen deprem bölgesinde sıcaklıkların ortalama 20 derece civarında olması bekleniyor.

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre diğer bölgelerimizde ise, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Çankırı, Yozgat, Sİvas, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.