Depremden 26 saat sonra bir kişi daha enkazdan çıkarıldı

İzmir'de 62 yaşındaki Halim Sarı 6,6'lık depremden 26 saat sonra Erbek Apartmanı'nın enkazından yaralı olarak çıkarıldı.

GÜNDEM 31.10.2020, 17:19
Depremden 26 saat sonra bir kişi daha enkazdan çıkarıldı

Ayrıntılar geliyor...

#İzmir #Halim Sarı #Deprem
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