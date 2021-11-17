Destici :"(Başak Cengiz'in öldürülmesi) Bu tip suçlar için idam cezasının geri gelmesi lazım"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

GÜNDEM 17.11.2021, 17:09 17.11.2021, 17:52

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin geçen hafta İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetiyle sarsıldığını söyledi.

"EN AĞIR CEZA İLE CEZALANDIRILMALI"

Bu tip suçları, sadece bireylere değil, toplumlara ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak değerlendirdiğini belirten Destici, "Çünkü, katilin kızımızla hiçbir husumeti yok. Çünkü, katil evladımızı tanımıyor bile. Bu tip katiller, evlatlarımızla birlikte içinde yaşadığımız toplumu, milletimizi birbirine bağlayan bağları da parça parça öldürüyorlar. Kişisel olarak defalarca ifade ettim; BBP bu konuda sayısız öneride, sayısız girişimde bulundu. Bu tip suçların cezaları arttırılmalı. Bu tip suçlar en ağır ceza ile cezalandırılmalı.

"İDAM CEZASININ GERİ GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Mustafa Destici olarak benim ve BBP'nin en ağır cezadan kastımız, müebbet hapis cezası değildir. Müebbet hapis cezası alanlar en fazla 25 sene yatıyor. Bir de bunun gibi akli denge problemi varsa, birkaç sene sonra dışarı çıkabiliyorlar. O yüzden biz ısrarla bir kere daha vurguluyoruz. Bu tip suçlar için idam cezasının geri gelmesi lazım. Biz her suç için idam istemiyoruz. Biz iki suç için idam cezası istiyoruz. Birincisi bu tür cinayetler için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkmış, bombayı patlatmış ya da bunun talimatını vermiş ve sonunda da ölüm olmuş terör eylemleri için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz" dedi.

"ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALIDIR"

Destici, bütçe görüşmelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ettiğini anımsatarak, "Bu aşamada çalışanların enflasyona ezdirilmemesi; artık temel ihtiyaçları karşılayamayacak duruma gelen asgari ücretin, içinde bulunduğumuz kritik şartlara göre belirlenmesi ki; bu daha önce de ifade ettim. Asgari ücret bu haliyle tespit edilmeye devam edecekse, kalıcı bir sistem kurulmayacaksa 6 ayda bir belirlemelidir. Ocak 2021'den bugüne geldiğimizde 2 bin 825 lira olan asgari ücret hem döviz hem de enflasyon bazında 2 bin liralar seviyesine gerilemiştir. İkincisi, enflasyonun üzerinde bir rakam ki, bize göre bu yüzde 40'ın üzerinde olmalıdır ve asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalıdır" diye konuştu.

"HELALLEŞME LAFLA OLMAZ"

Destici, konuşmasının ardından gazetecilerin sorunlarını cevapladı. Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısının hatırlatılması üzerine Destici, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme işinden neyi kastettiğini ve neyi murat ettiğini anlamaya çalıştık. Biz ilk başta şunu anladık, CHP'nin ilk parti döneminden 28 Şubat sürecine kadar özellikle dindar kesime karşı ve bizim inançlarımıza karşı yapmış olduğu yanlışlar var. Biz de bu kesimlerle helalleşecek diye düşündük. Ben de bunun üzerine helalleşmeden önce bir özür dilenmesi gerektiğini düşündüm. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin bakiyesini sırtına alıp bir helalleşme yapacaksa, o zaman bir özür dilemesi gerekir. Çıkıp açıkça yaptıkları her şeyi anlatıp, daha sonra 'CHP olarak milletimizden özür diliyoruz' demesi lazım. Özür veya af olmadan helalleşme olmaz. Helalleşme lafla olmaz, helalleşme samimiyetle, icraatta olur. Helalleşmeden önce teröre ve terör destekçilerine içeride ve dışarıda net bir tavır koymaları gerekir."

#AksuTVHaber #AksuTV #Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6