Destici: Kıbrıs Türk halkının direnişinin asıl mimarı şehitlerimizdir

Destici, Maraş'ın açık bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Destici, bölgede bisikletle de gezdi.

Burada açıklamalarda bulunan Destici, KKTC'ye her geldiklerinde 1974 öncesi Kıbrıs Türkü'ne yapılan zulümleri hatırlayarak üzüldüklerini söyledi.

"Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Sabilerin, yaşlıların öldürülmesi ve katledilmesi içimizi acıtıyor. İnsan olanın bu vahşeti yapamaması lazım. Osmanlı yönetiminde yüzlerce yıl barış, güvenlik ve huzur içerisinde yaşayan, inançlarını ve kültürlerini yaşatan Rumların, böyle alçakça ve vahşice katliamlara imza attıklarını hatırlıyoruz. Onlar sandılar ki Türkiye buralara gelemez, soydaşlarını ve dindaşlarını koruyamaz, Yunanistan ve diğer Avrupa devletleri kendilerine sahip çıkar zannettiler. Ancak onlar zannettiği gibi olmadı ve gerçekle yüzleştiklerinde belki pişman olmuşlardır diye düşünüyorum." dedi.

Maraş bölgesinin de 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından iskana ve oturuma kapalı olduğunu hatırlatan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 15 Kasım 2020'de bölgeyi ziyaret etmesinin ardından Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmının açıldığını söyledi.