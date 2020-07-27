DEVA Partisi 60 il başkanını belirledi!

Bugüne kadar 60 ilde il başkanını belirleyen DEVA Partisi'nin lideri Babacan, kurulan 18 bölge komisyonunun parti il ve ilçe teşkilatlarında görev almak isteyenlerle ilgili değerlendirme çalışmaları yaptığını ifade etmişti.

Bu kapsamda açıklanan ilk il başkanı Seyit Karaca olmuştu. Karaca, Konya İl Başkanı olarak belirlenmişti.

Ali Babacan, kurucu il başkanlığı için yetki belgesini isimlere veriyor. DEVA Partisi'nden belirlenen adaylara dair duyurular yapılıyor.

Bugüne kadar belirlenen 60 il başkanının 55'i erkek, 5'i kadın oldu.