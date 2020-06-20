DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilgiç gündemi değerlendirdi!
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç Artı TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.
GÜNDEM 20.06.2020, 18:51 20.06.2020, 19:29
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Bilgiç Türkiyenin Doğu Akdenizdeki sınırlarıyla ilgili Libya hükümeti ile yapılan görüşmeleri değerlendirerek şu ifadeleri kullandı.
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|65
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