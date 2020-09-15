DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!

Korona virüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisini değerlendiren babacan şunları söyledi.

“TÜRKİYE’DEKİ SORUNLAR KATLANARAK ARTTI”

“işin bir sağlık yönü var birde ekonomi yönü var bunlar biraz iç içe konular, sağlık yönüne çözüm bulmadan ekonomi yönünün tamamen çözülmesi son derece zor. Ekonomi tarafında Türkiye’nin zaten kovid öncesinde durumu son derece kötüydü bütün bunların üzerine birde kovid salgını gelince ve salgının özellikle ekonomi tarafı kötü yönetilince Türkiye’deki sorunlar katlanarak arttı defalarca kredi notumuz düşürüldü.”

Doğu Akdeniz’de ki gelişmelere de değinen babacan sözlerini şöyle devam ettirdi.

“ŞUANDA TÜRKİYE YALNIZ KALMIŞ DURUMDA”

“Biz aslında uluslararası hukuk karşısında doğu Akdeniz ki pek çok konuda tamamen haklı durumdayız ancak dış politikada yalnızlaştığımız için ve bir şekilde Akdeniz’in etrafındaki bütün ülkeler artı çok uzaklardan gelip buralara müdahil olan ülkelerin tamamı Türkiye karşısında gruplaştığı için şuanda Türkiye yalnız kalmış durumda. Yalnız kaldığı zaman bir ülke en haklı olduğu konuda bile haksız duruma düşebilir.”