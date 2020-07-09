DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gündeminde, alkole yapılan zamlar vardı...
Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Babacan, yapılan son alkol zamlarına tepki gösterdi.
GÜNDEM 09.07.2020, 12:15
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Yeni gelen Özel Tüketim Vergileriyle (ÖTV) ilgili soruyu yanıtlayan Babacan, zamları çok yüksek bularak Türkiye’yi komşu ülkelerle kıyasladı.
Babacan, "Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda, kabul edilebilir değil. Komşularımızda yarı fiyatına, üçte bir fiyatına alkol satılıyor. Türkiye'de bu vergilerin yüksek olması kaçakçılığı doğuruyor." dedi.
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