DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan döviz artışı yorumu!

Babacan; 'Yine döviz kurlarını konuşuyoruz. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor. Karşılıksız para basarsanız o paranın değeri düşer' dedi.

Babacan Türkiye'nin ekonomik durumunu “Durgunluk içinde enflasyon” olarak tanımladı. Babacan, hükümetin tedbir paketlerini devreye sokabilmek için Merkez Bankası’nı kullandığını ifade ederek, “Ekonomi ülkenin en önemli sorunu. Yine döviz kurlarını konuşuyoruz. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor. Kur niye artıyor diye soruyorlar, niye artacak? Karşılıksız para basarsanız o paranın değeri düşer” diye konuştu.