Deva Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi!

Babacan, Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda, "Yöneticilerin içerideki ve dışarıdaki yansımalarını, sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldıklarını ümit ediyorum. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İktidarın bütün açıklamalarını "tutarsız" olarak nitelendiren Babacan, "Yönetimin en büyük sorunu, Ayasofya konusundan bağımsız söylüyorum, tutarsızlık, her konuda." değerlendirmesini yaptı.