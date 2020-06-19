Deva Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi!

Babacan "Ülkenin problemleri büyük”diyerek şöyle konuştu.

Babacan, programın devamında kendisine yönelik Gezi Direnişi sırasında görevde olması nedeniyle yapılan eleştirilere de yanıt verdi. O dönem bakanlar kurulu üyesi olduğunu ifade eden Babacan sözlerine şöyle devam etti.