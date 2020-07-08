DEVA Partisi Genel Merkezi açıldı!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bilkent Otel'de, partisinin genel merkez binasının dijital ortamda gerçekleştirilen açılışında yaptığı konuşmada, ülkedeki işsizlik sorununun tarihe geçecek büyüklükte olduğunu savundu.
GÜNDEM 08.07.2020, 16:01 08.07.2020, 19:05
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Babacan iktidarın yetişmiş insan kaynağını bölmüş ve parçalamış olduğunu söyledi.
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