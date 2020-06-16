DEVA Partisi genel merkezinin yeri belli oldu!

Binaya asılan DEVA Partisi tabelaları ile genel merkezinin Ankara'nın Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde olduğu ilan edildi.

KRT’nin haberine göre, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin genel merkezlerinin karşısında yer alacak olan DEVA Partisi Genel Merkezi ile 500 metre ara ile 3 parti genel merkezi olacak.

DEVA Partisi'nin Genel Merkezi'ne bugün itibari ile tabelalar da asıldı.