DEVA Partisi genel merkezinin yeri belli oldu!
AK Parti’den istifa eden Ali Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin yeni genel merkezinin adresi belli oldu.
GÜNDEM 16.06.2020, 18:21
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Binaya asılan DEVA Partisi tabelaları ile genel merkezinin Ankara'nın Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde olduğu ilan edildi.
KRT’nin haberine göre, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin genel merkezlerinin karşısında yer alacak olan DEVA Partisi Genel Merkezi ile 500 metre ara ile 3 parti genel merkezi olacak.
DEVA Partisi'nin Genel Merkezi'ne bugün itibari ile tabelalar da asıldı.
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