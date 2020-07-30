DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu!
Sosyal medya düzenlemesine ilişkin Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hükümetin sosyal medyada söz sahibi olmak istediğini söyledi.
GÜNDEM 30.07.2020, 14:46 30.07.2020, 18:29
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“Bilindiği üzere TV ve gazeteler iktidarın ya doğrudan kontrolünde ya da yoğun baskısı altındadır şimdi hükümet bir adım daha ileri giderek sosyal medyayı ve dijital yayıncılığı da kendi tekeline almak istemektedir”
İktidarın hedeflerin farklı konular olduğu söyleyen yeneroğlu şöyle devam etti;
“İktidarın hedefin kişilik hakları ve ya özel hayatın gizliliği olmadığı açıktır. İktidar sosyal medyayıda iktidar gazete ve TV’lerine benzetmeye çalışmaktadır”
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