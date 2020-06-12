DEVA Partisi'nden işsizlik verilerine tepki!

DEVA Partisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart dönemindeki işsiz sayısını 3 milyon 971 bin kişi, işsizlik oranını ise yüzde 13,2 olarak açıklamasına tepki gösterirken, yapılan açıklamada "İstihdam, işsiz sayısı ve işgücüne katılma oranının aynı anda yüksek oranda düşmesi verilerin tutarlılığı ile ilgili ciddi kuşkulara yol açmaktadır" denildi.

GÜNDEM 12.06.2020, 17:41 12.06.2020, 19:09
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DEVA Partisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart dönemindeki işsiz sayısını 3 milyon 971 bin kişi, işsizlik oranını ise yüzde 13,2 olarak açıklamasına tepki gösterirken, yapılan açıklamada "İstihdam, işsiz sayısı ve işgücüne katılma oranının aynı anda yüksek oranda düşmesi verilerin tutarlılığı ile ilgili ciddi kuşkulara yol açmaktadır" denildi.

TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Son işsizlik verilerinde nüfusun 1 milyon 39 bin kişi artmasına karşın, işgücü nüfusu 2 milyon 235 bin kişi düştü. İstihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42,0 oldu.

TÜİK'in açıkladığı son veriler tepkiyle karşılanırken, eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi de resmi bir açıklamayla verilere itirazını dile getirdi.

Yayımlanan işsizlik verilerinin Şubat-Mart-Nisan dönemini kapsadığı hatırlatılan açıklamada verilerin mart ortasından itibaren ağır şekilde hissedilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini tam olarak yansıtmadığı vurgulandı.

DEVA Partisi mevcut konjonktürde işgücü piyasası ile ilgili daha gerçekçi ve sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için, istihdam edilen kişi sayısı, istihdam oranı, zamana bağlı eksik istihdam oranı, istihdam edilenlerden işbaşında olmayanların oranı, çalışmaya hazır olan ancak iş aramayanların oranı gibi göstergelere bakmak gerektiğini belirtti.

Geçen seneden bu yana yaşanan istihdam kaybının 1 milyon 662 bin, ekonomik durgunluğun başladığı Ağustos 2018’e göre istihdam kaybı 3 milyon 185 bin olduğu belirtilen açıklamaya göre istihdam oranı geçen sene aynı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 45,4’ten yüzde 42’ye düştü.

Bu oranın son 8 senenin en düşük rakamı olduğunu vurgulayan DEVA Partisi hükümetin iş ve istihdam yaratmaktaki performansındaki kötüleşmenin en belirgin göstergesi olduğunu vurguladı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Son bir yılda çalışabilecek yaştaki (15+ yaş) nüfusta 1 milyon 39 bin kişilik artış ve istihdamda 1 milyon 662 bin kişilik azalışa rağmen işsizlik rakamının geçen yıla kıyasla düşmesinin nedeni, işgücüne dahil olmayan insanların sayısındaki dramatik artıştır. İşgücüne dahil olmayanların sayısı geçen yıldan bu yana 3 milyon 274 bin kişi artış göstermiştir. Buna bağlı olarak 2019 yılında ortalama yüzde 53,0 olan işgücüne katılım oranı 2020 Mart döneminde yüzde 48,4’e gerilemiştir. Bu rakam son 7 senenin en düşük rakamıdır.

Çalışmaya hazır olan ancak iş bulma ümidini kaybettiği için ya da diğer nedenlerle iş aramayanların sayısı 3 milyon 728 bin kişiye çıkmıştır. TÜİK tarafından yayımlanan dar tanımlı işsizlik göstergelerinde bu kişiler işsiz olarak sayılmamaktadır.

Bu kişileri ve mevsimlik işçileri mevcut işsiz sayısına ekleyerek hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 383 bin kişi “Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı” ise yüzde 23,1’dir.

Mart 2020 döneminde “zamana bağlı eksik istihdam” ve “istihdam edilenlerden işbaşında olmayanların” sayısında geçen seneye göre ciddi artışlar yaşanmıştır. Bu gelişmeler, istihdamın kalitesinde ciddi bir kötüleşme yaşandığını ortaya koymaktadır.

Genç işsizlik oranı Mart 2020 döneminde yüzde 24,6 olarak gerçekleşmiş ve yüksek seviyesini korumuştur.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı geçen seneye göre 4,2 puan artarak yüzde 27,9 olmuştur.

İstihdam, işsiz sayısı ve işgücüne katılma oranının aynı anda yüksek oranda düşmesi verilerin tutarlılığı ile ilgili ciddi kuşkulara yol açmaktadır.

Bu veriler ve değerlendirmeler, açıklanan istatistiklerin işgücü piyasasında yaşanan sorunları tam olarak yansıtmadığını ve yapısal sorunların derinleşerek devam ettiğini ortaya koymaktadır."

#DEVA Partisi #Türkiye İstatistik Kurumu
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