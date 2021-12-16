Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, bu ayın ilk haftasından itibaren faal halde bulunan, işçilerin hayat ve geçim standardı açısından en uygun ücret seviyesini belirlemeye çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yeni asgari ücreti açıkladığını hatırlattı.

"Son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir"

Bahçeli, "Milyonlarca işçimizin heyecan ve merakla beklediği asgari ücret rakamı yüzde 50,44 oranında yapılan zamla birlikte 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmiştir. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir." dedi.

"Ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir"

Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olmasının da başka değerli ve sevindirici gelişme olduğunu vurgulayan Bahçeli, Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir"

Asgari ücret; "İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek" ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir.

Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti desteklemenin yanında, ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz.

İnsanlık tarihi göstermiştir ki, karamsarlık ablukası, umutlu ve imanlı duruş karşısında kırılıp dağılmıştır. Bugünkü şartlarda siyasette, ekonomide, diplomaside, güvenlik alanında sürdürülen haklı mücadeleye safiyetle omuz ve ömür verenlerden Allah razı olsun diyorum.