Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"2021 yılını geride bırakarak yeni yıla yeni umutlarla girmiş oluyoruz. Muhatap olduğumuz tehditlerle başa çıkabilmek için dört başı mahmur bir tarih şuuruna sahip olmamız lazım.

Süte su katan, kana ekmek doğrayan, vicdanı esir kampına düşen, iradesi dümen, ilkesi duman olan kim varsa tanımalıyız, ipliklerini de pazara çıkarmalıyız.

2022 yılında kovid salgınının yenilmesi her insanın ortak mücadeleye dahil olmasına bağlıdır.

Sağlık çalışanlarımızız fedakarca çalışmaktadır. Onlardan Allah razı olsun. Maaşlarındaki iyileştirmeyi süratle gerçekleştirmemiz şarttır.

Dini ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa mahkemi kübrada bile onlardan davacıyız.

Ağzının dikişleripatlamış CHP'li grupbaşkanları Kuran Kursları için orta çağ zihniyeti demiştir.

Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. İman nasip işidir. Allah'ın ikramıdır. Ancak dinimize söz ettirmeyiz.

Bu saygısız sözden dolayı CHP genel başkanının, aziz milletimizden özür, Allah'tan af dilemesini bekliyoruz.

Allah bunlardan milletimizide ülkemizi de korusun diyorum.

CHP ziyniyeti kaybetmeye mahkümdur.

2021 yılında ülke ve dünyada öne çıkan başlıklardan birisi de Kabil'in alınmasıyla Taliban'ın ikinci iktidar döneminin başlamasıdır. Afganların ibretlik görüntüleri simgesel bir travma olarak hafızalarımızdadır.

Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık, baskı ve zulüm başta olmak üzere yerinden kopan insanların küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği mağlumunuzdur.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı muameleleri, AB'nin parasal maliyet gözüyle bakıp sessiz kalması çözülmesi gereken başlıklardır.

2022 yılında göç ve göçmen probleminin müşterek irade ile çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır.

Geri dönüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması zaruridir. Ülkemize sığınmış suçsuz insanlar üzerinden provokasyon inşa etmeye çalışmak Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen örtülü bir operasyondur.

Buradan uyarıyorum; partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, bu suretle sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde kesinlikle nefesimiz olacaktır.

Yaptıklarına da pişman edecek hukuk ve kolluk gücü devletimizde bulunmaktadır.

Yunanistan Fransa'dan aldığı uçalkara fazla güvenmemelidir.

Ege ya barış denizi olacaktır ya da Türkiye yeni bir zafere imza atacaktır.

2021 yılında ülkeler arası güç rekabeti, bölgesel çatışmalar artış kaydetmiştir.

Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin sonuçları kısa sürede anlaşılmış olacaktır.

Kafkaslar'da patlayacak bir savaş halinin Karadeniz'e kıyısı olacak tüm ülkeleri zora sokacağını ifade etmek için kahin olmaya gerek yoktur.

Nükleer savaştan bahsedilmesi başka bir risk olarak karşımızdadır.

2022'de terörün kökü kazınacaktır.

HDP demokrasinin yüz karasıdır, HDP ile gelecek düşleyen, ittifak kuran hangi parti varsa suç ortağıdır."

AYRINTILAR GELİYOR..