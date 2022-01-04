Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.

Bahçeli konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmanın ardından konuşan Bülent Arınç'a yüklendi.

Arınç, İBB'ye bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelin arasında terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin olduğu, ve bu doğrultuda belediyeye yönelik özel teftiş başlatılmasının ardından İsmail Saymaz'a konuşmuştu.

Arınç, "Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul'a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50'nin üstünde gelir. Kayyum da atasalar, dedikodularla onu yıprattıklarını da zannetseler, yıpranmaz, daha da güçlenir." demişti.

"SULU GÖZLÜ SİYASETÇİ"

Bahçeli isim vermeden Arınç'ın bu sözlerine cevap verdi ve İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik söylemlerini yineledi.

Arınç'ın CHP'ye yaranmaya çalıştığını ifade eden Bahçeli, "Özel teşebbüsten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen sürecin İmamoğlu'nun tabiii adaylığını güçlendireceğini söyleyen, bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum: Siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun. Kaybettiğin itibarını Halk TV'de mi arıyorsun." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"2021 yılını geride bırakarak yeni yıla yeni umutlarla girmiş oluyoruz. Muhatap olduğumuz tehditlerle başa çıkabilmek için dört başı mahmur bir tarih şuuruna sahip olmamız lazım.

Süte su katan, kana ekmek doğrayan, vicdanı esir kampına düşen, iradesi dümen, ilkesi duman olan kim varsa tanımalıyız, ipliklerini de pazara çıkarmalıyız.

2022 yılında kovid salgınının yenilmesi her insanın ortak mücadeleye dahil olmasına bağlıdır.

Sağlık çalışanlarımızız fedakarca çalışmaktadır. Onlardan Allah razı olsun. Maaşlarındaki iyileştirmeyi süratle gerçekleştirmemiz şarttır.

Dini ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa mahkemi kübrada bile onlardan davacıyız.

Ağzının dikişleripatlamış CHP'li grupbaşkanları Kuran Kursları için orta çağ zihniyeti demiştir.

Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. İman nasip işidir. Allah'ın ikramıdır. Ancak dinimize söz ettirmeyiz.

Bu saygısız sözden dolayı CHP genel başkanının, aziz milletimizden özür, Allah'tan af dilemesini bekliyoruz.

Allah bunlardan milletimizide ülkemizi de korusun diyorum.

CHP ziyniyeti kaybetmeye mahkümdur.

GÖÇMEN SORUNU

2021 yılında ülke ve dünyada öne çıkan başlıklardan birisi de Kabil'in alınmasıyla Taliban'ın ikinci iktidar döneminin başlamasıdır. Afganların ibretlik görüntüleri simgesel bir travma olarak hafızalarımızdadır.

Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık, baskı ve zulüm başta olmak üzere yerinden kopan insanların küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği mağlumunuzdur.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı muameleleri, AB'nin parasal maliyet gözüyle bakıp sessiz kalması çözülmesi gereken başlıklardır.

2022 yılında göç ve göçmen probleminin müşterek irade ile çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır.

Geri dönüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması zaruridir. Ülkemize sığınmış suçsuz insanlar üzerinden provokasyon inşa etmeye çalışmak Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen örtülü bir operasyondur.

Buradan uyarıyorum; partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, bu suretle sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde kesinlikle nefesimiz olacaktır.

Yaptıklarına da pişman edecek hukuk ve kolluk gücü devletimizde bulunmaktadır.

ULUSLARARASI GELİŞMELER

Yunanistan Fransa'dan aldığı uçalkara fazla güvenmemelidir.

Ege ya barış denizi olacaktır ya da Türkiye yeni bir zafere imza atacaktır.

2021 yılında ülkeler arası güç rekabeti, bölgesel çatışmalar artış kaydetmiştir.

Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin sonuçları kısa sürede anlaşılmış olacaktır.

Kafkaslar'da patlayacak bir savaş halinin Karadeniz'e kıyısı olacak tüm ülkeleri zora sokacağını ifade etmek için kahin olmaya gerek yoktur.

Nükleer savaştan bahsedilmesi başka bir risk olarak karşımızdadır.

2022'de terörün kökü kazınacaktır.

HDP demokrasinin yüz karasıdır, HDP ile gelecek düşleyen, ittifak kuran hangi parti varsa suç ortağıdır.

İBB'YE YÖNELİK TEFTİŞ BAŞLATILMASI

Teröristler önünde 2 seçenek vardır. Ya silahları ile gelir teslim olur, yargılanırlar. Ya da görüldükleri her inde, mağarada açık hedef olurlar. HDP kapatılmalıdır. Türk demokrasisinin yüz karasıdır.

HDP ile olan hangi parti varsa suç ortağıdır. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, terör örgütüne hizmet eden sözde vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargı karşısına çıkarılması gerek. Taviz verirsek mezarlarımızı bile talan ederler.

İBB'de işe alınan 557 kişinin terör örgütü ile iltisaklı olduğu yabana atılmayacak iddialar sonrası İçişleri'nin inceleme mekanizmasını çalıştırması hukukun bir gereğidir. Bundan rahatsızlık duyanlar utanmaz yüzleri ile Türkiye'nin karşı cephesidir. Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür.

Teröristleri belediyeye doldurmanın neresinde ahlak, vatan, millet sevgisi vardır? 'Lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın' diyen çürük bakla senin dilinin altındaki nedir?

İBB Başkanı kimlerin işe alınıp alınmadığını sormadı mı? Sorup da HDP için sustu ise suçludur? Hiç sormadı ise katmerli suçludur. İBB Başkanı her türlü suçludur. İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir."