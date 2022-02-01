Dijital kartvizit ile yeni bir dönem başladı

İçinde NFC teknolojisiyle çalışan çip bulunan dijital kartvizit, iletişim bilgilerinin paylaşılmasının istendiği cep telefonuna yaklaştırıldığında, ekranda bildirim çıkıyor. telefonun sahibi, bildirime tıkladığında karşı tarafın iletişim bilgilerini rehberine kaydediyor.

NFC teknolojisinin desteklenmediği telefonlarda ise aynı işlem yine dijital kartvizitin üzerindeki qr kodunun okutulmasıyla gerçekleştirilebiliyor.

Dijital kartvizit bayi müdürü Erkan Kalıç dijital kartvizit ile yeni bir dönemin başladığına dikkat çekerek birçok bilgiyi çok kısa bir sürede karşıya aktarıldığını sözlerine ekledi.