Dijital kartvizit ile yeni bir dönem başladı
Yeni dönemin inovatif girişimlerinden biri olan dijital kartvizit yıllara meydan okuyan ezberleri bozarak gündelik hayatta kullandığımız kartvizitler tarih oluyor.
GÜNDEM 01.02.2022, 13:52 01.02.2022, 14:33
İçinde NFC teknolojisiyle çalışan çip bulunan dijital kartvizit, iletişim bilgilerinin paylaşılmasının istendiği cep telefonuna yaklaştırıldığında, ekranda bildirim çıkıyor. telefonun sahibi, bildirime tıkladığında karşı tarafın iletişim bilgilerini rehberine kaydediyor.
NFC teknolojisinin desteklenmediği telefonlarda ise aynı işlem yine dijital kartvizitin üzerindeki qr kodunun okutulmasıyla gerçekleştirilebiliyor.
Dijital kartvizit bayi müdürü Erkan Kalıç dijital kartvizit ile yeni bir dönemin başladığına dikkat çekerek birçok bilgiyi çok kısa bir sürede karşıya aktarıldığını sözlerine ekledi.
Namaz Vakti 01 Şubat 2022
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