Dikkat kar geliyor! Bu kentler için saat verildi

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNDEM 13.12.2020, 10:57
Dikkat kar geliyor! Bu kentler için saat verildi

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağını açıklayan Meteoroloji, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batı, Antalya ve Burdur’un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını duyurdu. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşları da uyaran Meteoorloji yetkilileri meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Akşam saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, öğle saatlerine kadar yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri’de 8, Van’da 10, Bitlis’te 3 ve Muş’ta 6 derece olması beklenmektedir” denildi.

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yurdun hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege’de yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

Muğla: Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli, il merkezi ile batı ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Çok bulutlu 4

Malatya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 7

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Siirt: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 11

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