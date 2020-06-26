Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan ABD'li özel temsilciye Ayasofya yanıtı!
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Ayasofya paylaşımına Twitter'dan yanıt verdi, "Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek" dedi.
GÜNDEM 26.06.2020, 13:21
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'li Büyükelçi Brownback'in Ayasofya'ya ilişkin paylaşımına yanıt verdi.
"Endişelenmeyin Brownback" diyen Kıran, paylaşımında şunlara yer verdi:
"Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek."
Brownback, paylaşımında, Ayasofya'nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, Ayasofya'nın bugünkü statüsünde müze olarak herkesin erişebilirliğinin sürdürülmesi yönünde Türk hükümetine çağrı yapmıştı.
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