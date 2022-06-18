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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım." dedi.

GÜNDEM 18.06.2022, 16:02 18.06.2022, 18:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in bölgesel istikrar bakımından kilit konumda olduğunu belirterek, "Dolayısıyla burada, Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile yüz yüze ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Beş Balkan ülkesini kapsayan ziyaretlerinin bölgesel istikrara verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bosna Hersek de bölgesel istikrar bakımından da kilit konumdadır. Dolayısıyla burada Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, uygun zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü zirvesini gerçekleştirme arzusunda olduğunu belirterek, "Belgrad'daki temaslarımızda, Sırbistan makamlarının da sayın (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic'in de bu zirveye hazır olduklarını gördük." ifadesini kullandı.

Hırvatistan tarafının da bakanlar düzeyinde üçlü toplantıya olumlu baktığını kaydeden Çavuşoğlu, üçlü dışişleri bakanları düzeyinde en son Antalya'da toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven, samimiyet ve kararlığının önemine işaret eden Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Birliği (AB) yönelimlerini desteklediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Bosna Hersek'in istikrarı ve kalkınması için gayretlerimizi kapsayıcı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızın tüm bölge ülkelerinin refahına da olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bosna Hersek ile yakın, tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız var"

Turkovic ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve Bosna Hersek'teki güncel gelişmeleri değerlendirdik. Bosna Hersek ile yakın, tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız var. Bu sene Bosna Hersek ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.

"2021'de ikili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı"

Çavuşoğlu, siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel dahil her alanda Bosna Hersek ile iş birliğini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "2021'de ikili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı. Bu sene 1 milyar doları geçeceğimize inanıyoruz. Ticaret ve ekonomik iş birliğinde yeni hedefler koymamız lazım." diye konuştu.

Türk şirketlerinin Bosna Hersek'te önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini ve yatırımlarını arttırdığını söyleyen Çavuşoğlu, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren tüm Türk kurumlarının da Bosna Hersek'i desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmede üçlü zirve detaylarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Bosna Hersek ve Batı Balkanlar'ın istikrarı için üçlü istişare mekanizmalarının kurulmasına öncülük ettik. Bosna Hersek'in istikrarı ve kalkınması için, ister siyasi ister ekonomik düzeyde, üçlü, dörtlü ve ikili olmak üzere tüm tarafların kabul edeceği formatlarda bir araya gelmeye hazırız. Bu konuda da her zaman tarafları teşvik ediyoruz."

"Ayrım yapmadan tüm devlet başkanlık konseyi üyeleriyle görüşüyoruz"

Bir gazetecinin Dodik'in dün Başkanlık Konseyi'nin onayı olmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi ve Bosna Hersek'teki sorunların üçlü mekanizma yerine ülke içinde çözülmesi gerektiğine ilişkin yorum yapması üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Yanlış yorumlamayı tercih ettiniz. Türkiye olarak bizim tutumuz gayet net. Sayın Dodik de Başkanlık Konseyi’nin bir üyesidir, seversiniz sevmezsiniz. Biz ayrım yapmadan tüm devlet başkanlık konseyi üyeleriyle görüşüyoruz."

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) son dönemde aldığı kararlara ilişkin, "Bosna Hersek'in sınır, toprak ve siyasi bütünlüğü bakımından vermemiz gereken mesajları da herkese net bir şekilde veriyoruz. Pazartesi Dodik ile yaptığımız görüşmede de verdiğimiz mesajları da bu anlamda gayet net bir şekilde verdik." dedi.

Türkiye'nin tüm tarafların kabul edeceği ve ettiği formatlarda toplantılar düzenlendiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Eğer bir taraf bir araya gelmek istemiyorsa hiç kimseyi kimse zorlayamaz. Dolayısıyla Bosna Hersek'in istikrarı ve güvenliği bakımından bölge ülkeler olsun Bosna Hersek'in içindeki aktörler olsun hangi formatta toplantı isterlerse o formatta biz Türkiye olarak destek veririz. Herhangi bir dayatmada da bulunmayız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Hırvatistan'da yaptığı basın toplantısını anımsatarak, "Bosna Hersek'in birliği, beraberliği ve istikrarına vurgu yaptık. Türkiye olarak her zaman bu yönde çaba sarf etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Turkovic ve Çavuşoğlu, diplomatik misyon ve konsolosluk mensuplarının bakmakla yükümlü oldukları kişilerin kazanç getirici bir işte çalışmaları ve diplomatik değişime ilişkin iki anlaşma imzaladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ile görüşmesinin ardından Çavuşoğlu buradaki temaslarını tamamlayacak.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic

Bosna Hersek'e ziyaretlerinden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür eden Turkovic, dışişleri bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmaların, iki ülke arasında var olan "sağlam ve iyi ilişkilerin" daha da iyi yöne doğru ilerlediğinin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Turkovic, "Çavuşoğlu'nun ziyareti, ülkemiz için önemli bir anda gerçekleşmektedir. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerimizin devamlılığının göstergesidir ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır." diye konuştu.

İkili görüşmede bölgesel ve güncel konular üzerine de konuştuklarını kaydeden Turkovic, Bosna Hersek'in uluslararası camiada dost ülkelerden beklentisinin Avrupa Birliği ve NATO üyeliği yolunda desteklenmesi olduğunu vurguladı.

Turkovic, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, tereddütsüz olarak, Bosna Hersek vatandaşlarının çoğunluğunun da istediği yönde, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve istikrarına destek vermektedir. Bu tutum, günlük gelişmiş olan politikaya ya da jeopolitik çerçeveye dayalı değil, ancak stratejik ve dostane bir ilişkidir. Bu, Bosna Hersek ve vatandaşlarına gösterilen saygının bir parçasıdır."

Türkiye'nin, ülkesinin NATO adaylık sürecindeki en büyük destekçilerinden olduğunu vurgulayan Turkovic, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin birçok yönden zengin olduğunu ve başta ekonomik kalkınma alanı olmak üzere birçok projenin bulunduğunu kaydetti.

Turkovic, "Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti ve halkına Bosna Hersek'e yönelik yaptıkları ve hala yapmakta oldukları yardımlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Özellikle TİKA'nın destekleri ile ülkemizde yaklaşık 900 proje gerçekleşmiştir. Bunun dışında Bosna Hersek'te var olan diğer Türk kurumlarının da destekleri için teşekkür ediyoruz. Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde yapılan yardımları da unutmayacağız." dedi.

Türkiye'nin bölgede "büyük ve önemli" bir role sahip olduğuna dikkati çeken Turkovic, ülkesinin bölgesel iş birliği alanında ilişkileri güçlendirmek ve daha ileriye taşımak istediğini söyledi.

Turkovic, "Bosna Hersek'in istikrarı ve kalkınması, tüm bölgenin istikrarı için kilit önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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