Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Filenin Sultanları" ile buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde başkent Belgrad’da A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.
GÜNDEM 02.09.2021, 10:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.
Bakan Çavuşoğlu, başkent Belgrad’da A Milli Kadın Voleybol Takımı ile buluştu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önünüzde kupalar, arkanızda milyonlar var. Belgrad’daki yarı final öncesi Filenin Sultanları’yla buluştuk. 84 milyonun yüreğindeki heyecanı kendilerine ilettik" ifadelerini kullandı.
Filenin Sultanları cuma günü Sırbistan ile karşılaşacak
CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda hiç maç kaybetmeden yarı finale çıkan Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak.
Maç, 3 Eylül'de Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak. Bu maçın galibi, aynı gün oynanacak İtalya-Hollanda maçının galibiyle 4 Eylül'de final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
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