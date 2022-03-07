Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lavrov ile Kuleba Antalya'da görüşecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili, "Bu sabah itibarıyla 12 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Hem Ukrayna içindeki insanlara hem de komşu ülkelere geçen insanlara yardımlarımızı artırarak devam ediyoruz" dedi.
"Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19, ben de 40 görüşme yaptım"
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından çok sayıda diplomatik görüşme yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu şu bilgileri verdi:
"Saldırının başlamasından bu yana Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19 görüşme gerçekleştirdi, ben de 40 görüşme yaptım. Kuleba ile 6, Lavrov ile 4 kez telefonla görüştüm. Öncelikli amacımız çatışmaların durdurulması."
Lavrov ve Kuleba Antalya'da görüşecek
İki tarafı buluşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, 10 Mart Perşembe günü Antalya'da Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü formatta toplantı yapacaklarını açıkladı.
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