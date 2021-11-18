Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova temasları kapsamında Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi.
GÜNDEM 18.11.2021, 19:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret düzenlediği Moldova'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile görüşmesini ardından Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Moldova'daki son görüşmemizi Cumhurbaşkanı Sandu'yla yaptık. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısını 2022'de düzenlemeyi öngörüyoruz” dedi.
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