Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindrs'le ortak basın toplantısı düzenledi.
GÜNDEM 13.10.2021, 14:17
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindrs'le ortak basın toplantısı düzenledi.
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