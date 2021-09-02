Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz Afganistan’da istikrarın sağlanması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı ile basın toplantısında soruları cevaplıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Afganistan'daki gelişmeler

Krizin derinleşmesini temenni etmeyiz. Böyle bir risk karşısında neler yapabileceğimizi değerlendirdik.

Özellikle muhtemel bir göç dalgasına vurgu yapmıştık. Bu konuda uluslararası toplumun beraber hareket etmesi gerekiyor. Transit ülkelerde, özellikle Afganistan’ın komşu ülkelerinde neler yapılmalı bunları değerlendiriyoruz.

Kabil Havalimanı'nın işletilmesi

Havalimanı için Taliban'dan ve diğer ülkelerden bizimle iş birliği teklifleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz.

AB- Türkiye göç mutabakatı

AB kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi. Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi ve önerilerimizi Avrupa Birliği'ne ilettik. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellenmemiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun anlayışı şu an işlemez.

Ayrıntılar geliyor...