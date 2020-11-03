Dışişleri: Etiyopya'daki şiddet olaylarından endişe duyuluyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde artan şiddet olaylarında çok sayıda can kaybı yaşanmasının üzüntü verici olduğu ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Etiyopya halkına ve hükümetine taziye dilekleri iletilen açıklamada, yaralılara da acil şifa dilendi.

Etiyopya'nın batısında Benishangul-Gumuz eyaletinde silahlı grupların çok sayıda sivili öldürdüğü bildirilmişti.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, bölgede son 1 ayda farklı mıntıkalarda 2 ayrı saldırı dalgasının görüldüğünü, çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin ise yerinden olduğunu duyurmuştu.